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УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный музей Республики Башкортостан эвакуировал из здания людей, материальные и культурные ценности в безопасный район. Особое внимание было уделено отбору и погрузке музейных предметов, подлежащих первоочередной эвакуации. 4 октября коллектив получил специальную шифрограмму. Штаб музея приступил к выполнению задания по проведению учений.

Учения прошли в Национальном музее в соответствии с Планом основных мероприятий Республики Башкортостан в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год. Музей принял участие в командно-штабной тренировке в рамках месячника гражданской обороны в Российской Федерации.

В объектовой тренировке приняли участие: штаб музея по ГО и ЧС, а также весь его коллектив. Поставленная задача была выполнена в полном объеме. Руководил учениями генеральный директор Национального музея Республики Башкортостан, руководитель гражданской обороны учреждения, подполковник Гали Валиуллин.