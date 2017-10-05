Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.78 ↓

EUR 67.93 ↑

5 октября Четверг

Уфа   °

В Уфе Национальный музей эвакуировал из здания людей, материальные и культурные ценности

КУЛЬТУРА

Фото:

Фото:

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Национальный музей Республики Башкортостан эвакуировал из здания людей, материальные и культурные ценности в безопасный район. Особое внимание было уделено отбору и погрузке музейных предметов, подлежащих первоочередной эвакуации. 4 октября коллектив получил специальную шифрограмму. Штаб музея приступил к выполнению задания по проведению учений.

Учения прошли в Национальном музее в соответствии с Планом основных мероприятий Республики Башкортостан в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год. Музей принял участие в командно-штабной тренировке в рамках месячника гражданской обороны в Российской Федерации.

В объектовой тренировке приняли участие: штаб музея по ГО и ЧС, а также весь его коллектив. Поставленная задача была выполнена в полном объеме. Руководил учениями генеральный директор Национального музея Республики Башкортостан, руководитель гражданской обороны учреждения, подполковник Гали Валиуллин.

Теги: гражданская оборона, учения
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть