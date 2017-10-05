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Владимир Путин лично поздравит лучших педагогов с Днем учителя

ОБЩЕСТВО

Владимир Путин лично поздравит лучших педагогов с Днем учителя Фото: пресс-служба главы государства

Владимир Путин лично поздравит лучших педагогов с Днем учителя Фото: пресс-служба главы государства

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Президент России Владимир Путин встретится с лауреатами конкурса «Учитель года России — 2017» и выступит на праздничном концерте, посвященном Дню учителя, сообщает ТАСС. В этом году в федеральном туре конкурса «Учитель года» приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны. Лауреатами стали 15 учителей. Абсолютный победитель нынешнего года будет назван в Государственном Кремлевском дворце. Он получит главный приз — Большого хрустального пеликана.

Глава государства традиционно встречается с лауреатами конкурса, обсуждая насущные проблемы педагогов и системы образования в целом. «Нужно не забывать, что является основой нашего существования — воспитание детей. Внимание к учительской профессии, конечно, должно быть», — подчеркивал Владимир Путин, общаясь с педагогами-лауреатами 2016 года.

Президент также держит на контроле повышение зарплат учителям и, как признавался несколько месяцев назад, ему приходится буквально «с дубиной» требовать выполнения данных обязательств. Глава государства неоднократно выступал и с другими инициативами в области образования, среди которых, например, введение выпускного сочинения, преподавание отечественной истории по единому учебнику, возвращение обязательных уроков географии, отказ от учебы в третью смену, для чего начала выполняться программа обновления школ.

Теги: Владимир Путин
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