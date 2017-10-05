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Фонд жилищного строительства Башкортостана сменил руководителя - СМИ

ПОЛИТИКА

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Фонд жилищного строительства Башкортостана сменил руководителя. Владислав Туманин покинул должность генерального директора ФЖС Башкирии, сообщают СМИ. Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен заместитель главного инженера предприятия Роберт Шайбеков.

Владислав Туманин возглавлял Фонд с января 2015 года. ФЖС — крупный региональный застройщик, занимающий около 15% рынка строительства жилья в республике. В прошлом году ФЖС был исключен из перечня стратегических предприятий Башкирии. Выручка ФЖС в 2016 году составила 642,72 млн руб. против 535,22 млн руб. годом ранее, чистая прибыль снизилась с 99,7 млн до 24,6 млн руб. Стоимость чистых активов уменьшилась с 5,17 млрд до 5,13 млрд руб.

Теги: отставки и назначения
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