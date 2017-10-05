Названы 11 школ Башкирии, которые вошли в ТОП-500 лучших в России
Названы 11 школ Башкирии, которые вошли в ТОП-500 лучших в России Фото: Башинформ
Названы 11 школ Башкирии, которые вошли в ТОП-500 лучших в России Фото: Башинформ
УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки России подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году. В числе лучших в стране 11 гимназий и лицеев Башкирии:
— Республиканский инженерный лицей-интернат (Уфа)
— Гимназия 1 (Стерлитамак)
— Гимназия 91 (Уфа)
— Лицей 1 (Стерлитамак)
— Гимназия 2 (Октябрьский)
— Гимназия 39 (Уфа)
— Гимназия 64 (Уфа)
— Гимназия 2 (Салават)
— Гимназия 3 (Октябрьский)
— Гимназия 3 имени М. Горького (Уфа)
— Лицей 1 (Нефтекамск).