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5 октября Четверг

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Названы 11 школ Башкирии, которые вошли в ТОП-500 лучших в России

ОБЩЕСТВО

Названы 11 школ Башкирии, которые вошли в ТОП-500 лучших в России Фото: Башинформ

Названы 11 школ Башкирии, которые вошли в ТОП-500 лучших в России Фото: Башинформ

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки России подготовил перечень 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году. В числе лучших в стране 11 гимназий и лицеев Башкирии:

— Республиканский инженерный лицей-интернат (Уфа)

— Гимназия 1 (Стерлитамак)

— Гимназия 91 (Уфа)

— Лицей 1 (Стерлитамак)

— Гимназия 2 (Октябрьский)

— Гимназия 39 (Уфа)

— Гимназия 64 (Уфа)

— Гимназия 2 (Салават)

— Гимназия 3 (Октябрьский)

— Гимназия 3 имени М. Горького (Уфа)

— Лицей 1 (Нефтекамск).

Теги: образование, рейтинг лучших школ России
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