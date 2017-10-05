УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии сейчас температура воздуха составляет три градуса тепла. При влажности в 93 процента, эта температура ощущается как всего 1 градус тепла.

Днем, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой дождь, возможно со снегом. Вероятность осадков составляет всего 10 процентов. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +4,+9°.