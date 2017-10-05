Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.78 ↓

EUR 67.93 ↑

5 октября Четверг

Уфа   °

В Уфе столбики термометров поднялись до + 3 градусов. Вероятность осадков 10 процентов

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В столице Башкирии сейчас температура воздуха составляет три градуса тепла. При влажности в 93 процента, эта температура ощущается как всего 1 градус тепла.

Днем, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшой дождь, возможно со снегом. Вероятность осадков составляет всего 10 процентов. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит +4,+9°.

Теги: погода
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть