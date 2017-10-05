В Башкирии состоялся уникальный фестиваль-конкурс исполнителей песен композитора Рима Хасанова Фото: Гульчачак Ханнанова



В Башкирии состоялся уникальный фестиваль-конкурс исполнителей песен композитора Рима Хасанова Фото: Гульчачак Ханнанова

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В селе Языково Благоварского района решили отдать дань таланту своего известного земляка — народного артиста Республики Башкортостан Рима Хасанова. Здесь состоялось яркое, масштабное музыкальное событие — II Открытый фестиваль-конкурс песен автора «Сэскэлэр уяныр» («Цветы проснутся»)

Творения Рима Хасанова — автора более 400 песен, баллад, романсов — стали неотъемлемой частью современного музыкального искусства. Многие его произведения, созданные в соавторстве с лучшими поэтами республики, давно признаны национальными шлягерами, на них выросло не одно поколение, и многие с ностальгией вспоминают сегодня лучшие песни.

В конкурсной программе фестиваля приняли участие 128 исполнителей, в том числе 38 солистов и 14 ансамблей из 17 районов и трех городов республики. Выступили как самодеятельные, так и профессиональные артисты из Аскинского, Благоварского, Дюртюлинского, Чишминского, Кармаскалинского, Мишкинского, Ишимбайского, Чекмагушевского, Краснокамского, Давлекановского, Буздякского, Миякинского, Зианчуринского, Татышлинского, Караидельского, Ермекеевского районов, Уфы, Агидели и Ишимбая.

Почетным гостем фестиваля был сам Рим Хасанов, его песни звучали на башкирском, татарском, русском, немецком и украинском языках.

По итогам выступлений Гран-при было присуждено самодеятельному певцу Эльвиру Халикову из Чекмагушевского района. В номинации «Вокальные ансамбли» в возрастной категории «До 18 лет» лауреатом первой степени стал дуэт «Серпантин» из Благоварского района, в возрастной категории «Старше 18 лет» — ансамбль русской песни «Кудерушки» из Благоварского района. Лауреатским титулом второй и третьей степеней были отмечены также вокальный ансамбль татарской песни «Жидеген чишмә» из Татышлинского района, народный башкирский хор Миякинского ЦДК, мужской вокальный ансамбль «Ядкарь» из Чекмагушевского района, вокальный ансамбль «Дуслар» из Караидельского района и башкирский вокальный ансамбль «Һылыу ҟыҙҙар» из Давлеканово. Еще четыре коллектива стали дипломантами конкурса — вокальный ансамбль РДК Чишминского района, башкирский вокальный ансамбль «Аманат» из Благоварского района, женский вокальный ансамбль «Ляйсан» из Чишминского района и башкирский вокальный ансамбль «Ләйсән» из Аскинского района. В номинации «Сольные исполнители» лучшим было признано исполнение Адель Мустаевой из Благоварского района, Айтугана Усманова из Давлеканово, Рината Салихьянова из Краснокамского района и Альфии Мурзабаевой из Зианчуринского района. В номинации «Профессиональные исполнители» лучшим признан Рафис Ишбаев из Ишимбая. Все участники фестиваля-конкурса получили дипломы и призы.