УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Николай Ермоленко/.

60 лет назад в Советском Союзе был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. Через год в нашей стране состоялись первые соревнования в мотогонках по гаревой дорожке, а через пять лет, то есть, в 1962 году — первый лично-командный чемпионат СССР по спидвею. В нем приняло участие в общей сложности 17 клубных команд из 11 городов трех союзных республик и приравненных к ним Москвы и Ленинграда. География чемпионата — от Львова до Владивостока, продолжительность — 40 гонок по 20 заездов, зрительская аудитория — до 15 тысяч на каждом матче. За это время каждая команда встречалась с каждой по два раза, в каждом матче участвовало по четыре команды, в зачет шли очки, набранные в заездах.

Победителем первого командного чемпионата СССР стала уфимская команда "Башкирия", представлявшая спортивный автомотоклуб строительного треста номер три, за которую выступали уже успевшие стать знаменитыми, и не только в республике, но и за пределами Советского Союза Игорь Плеханов, Борис Самородов, Фарит Шайнуров и Леонид Дробязко. Команда выиграла четыре двухдневных этапа из пяти, набрала 486 очков и на 66 очков опередила львовскую команду "Карпаты". На третьем месте финишировала ровенская "Радуга" — 387. Правда, в дальнейшем Федерация мотоспорта СССР решила вывести итоги по первым четырем этапам, но это ничего не изменило. Впереди осталась "Башкирия" — 382 очка, на втором месте — "Карпаты" — 331, на третьем — "Радуга" — 387.

Самыми результативными гонщиками чемпионата стали Плеханов и Дробязко, на счету которых оказалось 141 и 125 очков, в первую тройку вошел и уфимец Геннадий Куриленко, выступавший за другую уфимскую команду, которая называлась "Ракета". Именно эта команда,в составе которой ездил и Габдрахман Кадыров, опередила команду "Башкирия" на три очка на первом этапе, проходившем в Майкопе, а в целом заняла в чемпионате пятое место. Тут надо пояснить, что на первом этапе в составе "Башкирии" не было Самородова и Шайнурова, выступавших за рубежом, и на помощь был брошен грузин Сократ Лиоминиди, который привез всего 6 очков, но вошел в историю команды.

В дальнейшем команда "Башкирия" (Уфа) довела счет своим чемпионским титулам до десяти (1962, 1964, 1967, 1968, 1969, 1979, 1981 1982, 1983, 1988). Ни одна клубная команда нашей республики в других видах спорта не только не становилась чемпионом, но даже призером чемпионата Советского Союза. Кроме того, "Башкирия", выигрывая чемпионат СССР, становилась и чемпионом РСФСР, а в 1967 году под флагом РСФСР стала также чемпионом СССР и Спартакиады народов СССР по спидвею. В 1966 году уфимская "Башкирия" стала первым обладателем Кубка СССР по спидвею, а в 1993 году — первым чемпионом новой России.

При такой уникальности, при таких заслугах перед республикой, "Башкирия" была вправе ожидать заботливого и бережного к себе отношения. Однако проблемы росли с каждым годом, и сезон 1998 года оказался для нее последним. Остается надеяться, что вопрос о возрождении спидвея в его колыбели — Уфе все-таки решится, и что команда, носящая имя республики и принесшая ей наибольшую славу, займет по праву принадлежащее ей место в пантеоне башкирского спорта.

На снимке Рифгата Гайнуллина команда "Башкирия" (Уфа) — чемпион СССР 1962 года: Б.Самородов, Л.Дробязко, Ф.Шайнуров, И.Плеханов