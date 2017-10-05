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5 октября Четверг

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После снега в октябре природа в Башкирии подготовила еще один сюрприз

ОБЩЕСТВО

После снега в октябре природа в Башкирии подготовила еще один сюрприз

Фото: Николай Чукаев

После снега в октябре природа в Башкирии подготовила еще один сюрприз

Фото: Николай Чукаев

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

После снега в октябре природа в Башкирии подготовила еще один сюрприз. Жители Октябрьского стали свидетелями очередной природной аномалии. В одном из городских дворов зацвела сирень. Цветов, правда, мало, но пахнут они настоящей весной, пишет «Октябрьский нефтяник».

Дерево уже стало настоящей достопримечательностью города. Многие фотографируются на фоне весенней сирени осенью и выкладывают снимки в соцсетях с подписями «Сирень зацвела в... октябре!», «Такое можно увидеть только в Башкирии» и так далее.

Цветение деревьев осенью довольно часто встречается в последние годы. Ранее агентство сообщало, что второй раз в году зацвела сирень у Елизаветинского храма в Белебеевском районе. Ботаники такое явление чудом не считают и объясняют, что если, например, весна была очень холодной, деревья просто не успевают отцвести по-настоящему, а осенью восполняют упущеное. Спровоцировать осеннее цветение могут похолодание и резкие перепады температур, что в последнее время мы и наблюдаем.

Теги: природа, погода, сирень
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