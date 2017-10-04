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Война глазами детей: в Уфе для подростков организовали Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы»

ОБЩЕСТВО

Война глазами детей: в Уфе для подростков организовали Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы»

Фото: Волонтеры Победы

Война глазами детей: в Уфе для подростков организовали Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы»

Фото: Волонтеры Победы

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

4 октября в Уфе состоялся Всероссийский исторический квест «1944. Дети Победы» в Историческом парке «Россия — Моя история». По легенде, его участникам предстояло отправиться в прошлое и взглянуть на Великую Отечественную войну глазами детей.

Сценарий квеста был создан на основе достоверных исторических фактов и воспоминаний очевидцев. Ребята узнали о самом героическом и трагическом периоде нашей истории, а также о роли детей на фронте и в тылу. На протяжении всего мероприятия участники проходили различные испытания связанные с историей Великой Отечественной войны. За каждое выполненное задание команды получали артефакт, а уже в финальном задании квеста участникам нужно было собрать все артефакты вместе, чтобы получить код для просмотра видеообращения участника Великой Отечественной войны.

Справочно: Всероссийский исторический квест – это новый формат изучения истории, предложенный Движением «Волонтеры Победы» в 2016 году. Участниками предыдущих игр стали уже более230 тысяч человек со всех уголков страны. Организатором квеста является Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Исторического парка «Россия — Моя история» и Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.

Теги: квест, патриотическое воспитание
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