УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Выжившие в страшном пожаре в Бирском районе Башкирии переехали в новое жилье. Напомним, трагическое событие произошло в ночь на 7 августа этого года в деревне Угузево, жилой бревенчатый дом мансардного типа сгорел полностью. В пожаре погибли девять человек, пятеро из них — дети. Самому маленькому был всего год. Выжили после трагедии только трое – хозяйка дома, потерявшая в огне мужа и всех троих детей, ее свекровь и пожилой родственник.

Для них всего за один месяц за свет средств спонсоров и внебюджетных источников республики удалось построить новый дом. Возвели его на месте прежнего, сообщает ГТРК «Башкортсотан». Дом оборудовали мебелью и техникой, каждая комната в новом жилище оснащена противопожарными датчиками. Более того, такие извещатели теперь установлены в деревне и в каждом доме, где проживают дети.

Событие для новоселов отнюдь не радостное — сложно примириться с болью от потери всей семьи.

Между тем, следствие по факту пожара и гибели людей все ещё продолжается.