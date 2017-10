Педагоги Башкирии отмечают Всемирный день учителя Фото: Башинформ Педагоги Башкирии отмечают Всемирный день учителя Фото: Башинформ

УФА, 5 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Всемирный день учителя (World Teachers' Day) отмечается ежегодно 5 октября в более 100 странах. Памятная дата была учреждена в 1994 году как профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. Сегодня особенно отмечают роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

По данным календ.ру, исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation concerning the Status of Teachers).

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. В этот день ООН предлагает всем задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили.