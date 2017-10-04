УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В преддверии Дня учителя в Уфе проходит акция «Поздравь любимого учителя». Отправить открытку или послание своему учителю можно в Башкирском государственном педагогическом университете им. М.Акмуллы, в фойе 2-го корпуса (ул. Октябрьской революции, 3). До 6 октября здесь будет работать выездное отделение Почты России

Праздничные открытки с символикой вуза раздаются участникам акции бесплатно. Студент, школьник или случайный прохожий – любой желающий может подписать открытку, найти адрес школы, вложить поздравление в конверт и опустить его в почтовый ящик.

«Студенты с удовольствием участвуют, подписывают. Приходят не только студенты, приходят даже взрослые выпускники», — рассказала начальник отдела по связям с общественностью и рекламы вуза Юлия Хуснутдинова.

Акция проходит в Уфе уже третий год подряд. За это время было отправлено около 8 тысяч открыток учителям школ, преподавателям вузов, училищ и колледжей республики. В прошлом году в акции приняли участие порядка 3 тысяч человек.