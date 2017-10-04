В Уфе открылась выставка-форум «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ В Уфе открылась выставка-форум «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

4 октября в Уфе на площадке выставочного комплекса ВДНХ-ЭКСПО открылась республиканская выставка-форум «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» и выставка «Здоровье и долголетие». Цель проекта – помочь представителям «серебряного возраста» успешно адаптироваться к современному ритму жизни, наполнить свой досуг интересными мероприятиями и уделить внимание здоровью.

Данные мероприятия давно перестали быть просто экспозицией товаров и услуг. Это настоящий праздник для мудрых, элегантных людей, к которым не применишь слово «старость». Организаторы уверены, что в этом году это будет еще более яркое и очень динамичное событие, которое сможет повлиять на жизнь многих представителей поколения плюс. Наибольшая ценность таких выставок — возможность мгновенно получить ответы на жизненно важные вопросы, стать частью интересных проектов – конкурсов, флешмобов, получить новые знания.

Полезными и востребованными станут мероприятия, главной темой которых будет здоровье, — это бесплатные диагностика и обследования в выездных Центрах здоровья внутри здания и в передвижных медицинских модулях. Также пройдут консультации по вопросам социальных выплат, налогового законодательства, пенсионного обеспечения, медико-социальной экспертизы и другие, ярмарка вакансий для граждан зрелого возраста. Любители активного досуга смогут получить первые навыки и знания по декоративно-прикладному творчеству, визажу, прическам, садоводству, а также — скандинавской ходьбе, йоге, бальным танцам, принять участие в сеансе одновременной игры по шахматам

Выступят участники проекта «Живи активно!», концертную программу представит Народный университет третьего возраста. Впервые состоится финал конкурса красоты «Серебряная Уфа». Пройдут творческие встречи с любимыми артистами Олегом Хановым (04.10 в 14.00) и Нурией Ирсаевой (04.10 в 16.00), писателем и журналистом Аллой Докучаевой (05.10 в 12.00).

Выставка будет работать 4-5 октября – с 10 до 18 часов, 6 октября – с 10 до 16 часов. Подробную программу можно найти на сайте БВК.