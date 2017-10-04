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4 октября Среда

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Михаил Закомалдин поздравил коллектив Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы с 50-летием

ОБЩЕСТВО

Михаил Закомалдин поздравил коллектив Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы с 50-летием Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

Михаил Закомалдин поздравил коллектив Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы с 50-летием Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

4 октября в Уфе состоялось торжественное собрание, посвященное 50-летнему юбилею БГПУ им. М. Акмуллы. Ветеранов, преподавателей, выпускников и студентов учебного заведения с праздником поздравили Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев, главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин. Также почетными гостями мероприятия стали заместитель Премьер-министра Правительства РБ Салават Сагитов, глава администрации Уфы Ирек Ялалов и другие официальные лица.

Юбилей Башкирского государственного университета это событие всероссийского масштаба, отметил Михаил Закомалдин. «Университет входит в 20-ку лучших педагогических вузов страны. За годы своего существования он подготовил несколько поколений талантливых учителей, ученых, многие из которых составляют славу педагогического сообщества нашей страны. Образовательный и научный потенциал позволяет университету быть одним из ведущих центров развития российского образования. Подтверждением этому — присвоение Министерством образования и науки Российской Федерации университету статуса опорного гуманитарного вуза государства», — подчеркнул главный федеральный инспектор. После Михаил Закомалдин вручил награды отличившемся сотрудникам вуза — Почетные звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» Министерства образования и науки России и Почетные грамоты Министерства образования и науки РФ.

Справка. Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы был создан 9 января 1967 года. Сегодня в составе вуза 5 институтов, 7 факультетов и 47 кафедр, 667 преподавателей, из которых 499 человек, имеют ученые степени и звания. В вузе обучается 11 тысяч студентов, аспирантов и докторантов, среди них и представители зарубежных стран. Университет является кузницей не только высококлассных педагогических кадров, но и специалистов в социально-культурной и социально-экономической областях. За 50 лет университет выпустил более 40 тысяч специалистов.

Теги: 50-летие БГПУ
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