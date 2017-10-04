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4 октября Среда

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В Башкирии семь девушек откроют юбилейный сезон театра

КУЛЬТУРА

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Салаватский государственный башкирский драматический театр открывает свой юбилейный 85-й сезон исторической драмой аксакала башкирской драматургии Нажиба Асанбаева «Семь девушек». Спектакль, посвященный историческим событиям из жизни Салаватского театра, будет показан 6 октября.

В годы войны Аургазинский колхозно-совхозный государственный башкирский театр не прекратил свое существование благодаря самоотверженному служению сцене семи актрис. Постановщиками была проделана большая работа по изучению архива театра. Они создали живую биографию театра военного периода, когда он находился на грани гибели. Театр помогал людям жить и выживать, укрепляя чувство патриотизма, даря надежду и веру в победу. В спектакле – живая история человеческих судеб, театра, страны. У героинь имена их реальных прообразов.

Спектакль «Семь девушек» в 2018 году отметит свое десятилетие. Режиссер-постановщик — Айрат Абушахманов, художник — Альберт Нестеров, композитор — Афарим Акчурин, музыкальное оформление — Ильшат Яхин.

«Отрадно, что при создании этой драмы сам автор Нажиб Вильданович присутствовал на всех репетициях, редактировал текст, давал советы, общался с актерами. Для того чтобы увековечить имена семи актрис, под руководством Наили Сафаргуловой на 80-летие театра был установлен мемориальный камень с их именами, — рассказали в пресс-службе театра. — Режиссер Кирстен Гайнет сняла фильм «Театр 7 девушек», который был участником на Казанском фестивале мусульманского кино, а на днях удостоился специального приза имени Тефика Исмаилова на Международном кинофестивале документальных фильмов в Стамбуле.

В новом сезоне ожидаются творческие вечера ведущих актеров сцены, гастроли, новые постановки и торжественный праздник по случаю юбилея театра.

Теги: открытие сезона, Салаватский театр
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