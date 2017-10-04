Владимир Путин обсудил с оргкомитетом подготовку к ЧМ-2018 по футболу Фото: kremlin.ru Владимир Путин обсудил с оргкомитетом подготовку к ЧМ-2018 по футболу Фото: kremlin.ru

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Владимир Путин провел в Кремле совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет «Россия-2018».

Перед началом заседания президент осмотрел выставку, посвященную подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года. В своем выступлении он отметил, что организаторам стоит учесть проблемы, имевшие место на предыдущих играх. «Например, это общественный транспорт и продажи сувенирной продукции. Недоработки есть и по части обеспечения навигации для болельщиков, их комфорта на стадионах. Всё это в полном объеме следует учесть в ходе подготовки и проведения чемпионата мира, тем более что он значительно масштабнее Кубка конфедераций, и, соответственно, требует большего внимания и эффективной координации всех задействованных структур», — сказал Владимир Путин. Что касается готовности объектов, «в целом всё вполне удовлетворительно, но некоторые отставания всё-таки есть. Они не носят критичного характера, но хочу сегодня ещё раз повторить: на заключительном этапе сложнее всего решаются задачи», заметил президент.

Чемпионат мира по футболу продлится один месяц, в нем примут участие 32 команды, общее число матчей — 64. Ожидаемое количество зрителей — более 2,5 миллиона человек.

Как сообщил министр спорта РФ Павел Колобков, программой предусмотрено 260 объектов и мероприятий, из которых выполнено 84. На стадии реконструкции и строительства находятся семь стадионов, 78 тренировочных площадок, 15 гостиниц, 31 транспортный объект, 10 объектов здравоохранения, три объекта энергоснабжения и 10 — коммунальной сферы. На 12 объектах работы ведутся с отставанием от плановых сроков.

В высокой степени готовности находятся стадионы в Екатеринбурге — 85%, в Ростове-на-Дону — 86%, и Калининграде – 83%. В Волгограде и Нижнем Новгороде готовность 73%, в Саранске — 67%, в Самаре — 65%.