В Башкирии журналисты районной газеты чествовали победителей конкурса «Мой первый учитель» Фото: «Буздякские новости»

В Башкирии журналисты районной газеты чествовали победителей конкурса «Мой первый учитель» Фото: «Буздякские новости»

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На конкурс «Мой первый учитель», объявленный газетой «Буздякские новости» в честь профессионального праздника педагогов, редакция получила десятки писем, авторами которых были и школьники, и пенсионеры, и сами учителя.

«Особую активность проявили учащиеся школы №2 села Буздяк, Каранской, Рассветской школ», — рассказал директор Буздякского информационного центра Данил Туктамышев на торжественном собрании в честь Дня учителя, подводя итоги читательского конкурса.

Редакция подвела итоги среди самих учителей и детей.

Трогательно и душевно рассказала о своей первой учительнице — родной сестре, учитель родного языка Каранской школы Зульфия Мансурова.

Она, а также учитель иностранного языка Каранской школы Асия Самигуллина и учитель русского языка из Сабаевской школы Зенфира Саитова, стали победителями конкурса, удостоились дипломов редакции и денежного приза.

Немало школьников написали сочинения о своих учителях. Памятные подарки и дипломы победителей творческого конкурса из рук редактора районной газеты получили сестры Аделина и Камила Ардувановы из села Буздяк, ученица 6 класса Каранской школы Азалия Ялалова, ученица 4 класса Рассветской школы Элина Ибрагимова, сообщили в издании.