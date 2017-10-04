В Башкирии 5 октября прогнозируется дождь со снегом Фото: автор В Башкирии 5 октября прогнозируется дождь со снегом Фото: автор

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 5 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь со снегом. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1,-4 градуса, по востоку республики до -9, днем +4,+9.

В региональном МЧС водителей предупредили об утреннем и ночном тумане с видимостью 500-1000 метров.