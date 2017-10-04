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УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В рамках юбилейного вечера телепрограммы «Уралым» в Челябинске состоялся премьерный показ башкирского фильма «Бабич». В этот вечер в кинотеатре имени Пушкина собрались выходцы из Башкортостана и местные жители. «Огромное спасибо организаторам показа и лично представителю Республики Башкортостан в Челябинской области Амуру Хабибуллину», — говорит режиссер фильма Булат Юсупов.

Зрители поделились своими отзывами о новой работе башкирских кинематографистов. Многие назвали премьеру долгожданной.

«Наконец-то фильм о моем любимом башкирском поэте — поэте, творчество которого не раз вдохновляло меня на искренние произведения о моем народе. Но, должен признать, что шел на фильм с большой долей скептицизма. Я прекрасно понимал, что очень тяжело отразить все перипетии этой незаурядной личности и того смутного времени. Тем приятнее было увидеть, как авторы фильма сделали акцент на внутреннем мире самого поэта Бабича. Сомнения и терзания, мучившие поэта, читаются и в его творчестве: он как зеркало отражал миллионы тревожных мыслей того нелегкого времени. И авторы достойно это показали», — написал молодой поэт Марат Даутов.

В сентябре фильм «Бабич» показали в Магнитогорске, в октябре продолжаются показы картины по Башкортостану.