В одном из дворов Уфы школьники разбили сад Фото: Книжная палата РБ

В одном из дворов Уфы школьники разбили сад Фото: Книжная палата РБ

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В уфимском дворе школьники своими силами разбили сад. Воодушевленные полученным результатом, ребята решили на этом не останавливаться и взяли шефство над детскими садами. О тимуровцах-садоводах рассказала газета «Красная Башкирия» в июне 1947 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

Небольшой двор по улице Гоголя, 13, оставлял неприятное впечатление не только у жителей дома, но и у прохожих. Всюду мусор, нечистоты и нет зелени. Так продолжалось до 1942 года, пока за дело не взялись уфимские школьники.

«Теперь двор неузнаваем. Вся работа по очистке и уборке, посадке плодовых деревьев и кустарников во дворе выполнена членами тимуровской команды, созданной учеником 11-й средней мужской школы Уфы — Гизяром Мансуровым», — говорится в газете. Гизяр с семи лет посещал республиканскую станцию юннатов, и с годами его интерес к изучению природы только возрос. Во время Великой Отечественной войны школьник организовал тимуровскую команду. Ребята собирали металлолом, шефствовали над госпиталем, давали концерты, помогали семьям фронтовиков.

«В мае 1945 года мне пришла в голову мысль — заложить во дворе сад, — рассказал изданию Гизяр. — Члены тимуровской команды дружно принялись за работу. Мы посадили четыре яблони и 45 плодоягодных кустарников, разбили клумбы. Двор сразу стал выглядеть нарядно».

Все члены этой тимуровской команды включились во всесоюзный конкурс юных садоводов. В итоге двое из них получили грамоты от Центральной станции юннатов СССР. Полученные премии воодушевили школьников, и в 1946 году они взяли шефство над ближайшими детскими садами Уфы.

В стужу и в ненастье учащиеся рыли ямы, подтаскивали саженцы и высаживали их в грунт. В результате 44 плодовых деревьев, 365 плодоягодных растений и 420 кустов смородины появились на пустующих участках подшефных детсадов.

«В трех детских садах — № 1, №11, № 26 и на участке юных натуралистов ребята посадили 90 плодовых деревьев, 790 ягодников и 500 черенков смородины», — сообщил изданию агроном Е. Кучеров.

В 1947 году эти ребята стали участниками конкурса на лучшего юного садовода и опытника-растениевода. В рамках конкурса тимуровцы-садоводы ставили опыты по изучению различных сортов пшеницы, выращиванию фасоли, чечевицы и даже изучали новую масличную культуру — крамбе абиссинская.

Справка. Первая в СССР станция любителей природы — юных натуралистов была основана в 1918 году в Москве на окраине Сокольнической рощи. С 1930-х годов станции юннатов создавались по всей стране и находились в системе министерства просвещения. В кружки юннатов при станциях можно было попасть с 6-го класса. С 1928 года издавался научно-популярный журнал «Юный натуралист». Гизяр Мансуров был одним из первых исследователей научного садоводства в Башкирии. С 7 лет он посещал станцию юннатов и проводил опыты по выращиванию плодовых и ягодных растений. Учился в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина. В знаменитом саду, заложенном Мичуриным, он постигал азы плодоводческой науки. Автор и соавтор многих сортов груш, смородины, яблони, крыжовника. С 1977 года автор и ведущий телепередачи «Советы садоводам» ГТРК «Башкортостан». Профессора Гизяра Мансурова не стало 10 мая 2013 года.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.