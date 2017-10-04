Аппарат правительства Башкирии стал финалистом конкурса «Проектный Олимп» Фото: Олег Яровиков Аппарат правительства Башкирии стал финалистом конкурса «Проектный Олимп» Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Подведены итоги отборочного тура конкурса «Проектный Олимп» и названы финалисты, которые будут бороться за победу в 2017 году. Аппарат правительства Республики Башкортостан был отмечен в двух финальных номинациях. На отборочный тур поступило 176 конкурсных отчетов. В октябре асессоры очно встретятся с представителями организаций-конкурсантов, проведут анализ документации, ознакомятся с работой системы проектного управления.

По итогам визитов асессоры уточнят итоговые оценки и представят отчеты, описывающие лучшие практики. В этом году конкурс завершится 22 ноября. Награждение победителей состоится во время конференции «Практика применения проектного управления в государственном секторе», которая пройдет в Аналитическом центре при федеральном правительстве.