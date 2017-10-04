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Стала доступной новая версия мобильного приложения «Госуслуги»

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Министерство связи и массовых коммуникаций России сообщает о масштабном обновлении приложения «Госуслуги» для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android. В ходе обновления была изменена стартовая страница приложения, настройка ленты уведомлений и каталог услуг. Также после обновления приложение начнет самостоятельно подстраиваться под пользователя.

Главная страница приложения стала полноценным помощником пользователя. На ней отображается ход оказания госуслуг, она напоминает о записи на прием к врачу или в государственный орган, а также уведомляет о необходимости оплатить госпошлину по заказанным услугам и возможности получить скидку 30% при ее оплате.

Все сообщения в ленте уведомлений отображаются в хронологическом порядке на одном экране — статусы заявлений, история оплат, юридически значимые письма раздела «Госпочта» и сообщения от техподдержки.

Каталог госуслуг подстраивается под местоположение пользователя и показывает доступные услуги в отдельно взятом регионе. Также в приложение теперь поступают персональные сообщения, например, о необходимости замены паспорта.

«Первая версия мобильного приложения была запущена пять лет назад. С тех пор значительно увеличилось количество госуслуг в электронном виде, возросли возможности телефонов и планшетов. Разрабатывая новую версию приложения, мы учитывали опыт и потребности пользователей электронных госуслуг. По нашим расчетам, мобильное приложение станет приоритетным каналом получения наиболее популярных услуг, что приведет к росту потребления электронных услуг в целом. Это позволит выполнить Указ Президента №601», — рассказал директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России Владимир Авербах.

Скачать новое приложение для устройств, работающих на платформе Android, можно по адресу: m.gosuslugi.ru. Позднее выйдет обновление приложения для других платформ.

Теги: госуслуги
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