С 5 октября ограничивается движение грузовиков на трассе «Уфа-Аэропорт» Фото: Олег Яровиков С 5 октября ограничивается движение грузовиков на трассе «Уфа-Аэропорт» Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Из-за проведения капитального ремонта дороги «Уфа-Аэропорт» с 5 октября по 1 декабря ограничивается движение грузового автотранспорта на участке от поста КПМ до моста через реку Белая на въезде в город.

Ограничение не распространяется на автотранспортные средства, осуществляющие перевозку асфальтобетонных смесей, подчеркнули в пресс-службе администрации Уфы.

Дорожные службы приносят свои извинения за временные неудобства, связанные с проведением ремонтных работ, и призывают автомобилистов проявить понимание, соблюдать требования дорожных указателей, а также заранее выбирать альтернативные маршруты движения.