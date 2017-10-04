Жители Уфы снова пожаловались на вторую смену в школах Фото: Андрей Старостин Жители Уфы снова пожаловались на вторую смену в школах Фото: Андрей Старостин

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Это как в любимом советском фильме: «Ходишь, ходишь в школу, а потом «бац!» и вторая смена». В такую историю чаще всего попадают юные уфимцы, которые перешли из начальной школы в среднюю. Хотя, порой, в школах столицы Башкирии есть и примеры, когда учащиеся вторых и третьих классов приходят на занятия не раньше 14 часов.

«В школе №129 шестой класс учится во вторую смену. В 14.00 начало уроков! Ни в секции не сходить, ни на дополнительные занятия. Отмените уже эту систему», — негодуют родители уфимских школьников, обращаясь в электронную приемную Министерства образования республики.

По словам обеспокоенных мам и пап, дети возвращаются домой в лучшем случае в 19.30, когда на улице уже темнеет и передвигаться школьнику в сумерках не безопасно. Родителям приходится после работы бежать за ребенком, чтобы с ним чего-нибудь не случилось. Дети порой вынуждены самостоятельно переходить проезжую часть, но иногда и наличие светоотражающих элементов на одежде ученика не гарантирует того, что он вернется домой целым и невредимым.

Еще один вопрос, который вызывает негативные эмоции матерей и отцов: невозможность дополнительного развития ребенка. После уроков не только домашнее задание выполнять не хочется, но найти бы силы поужинать. Многим хочется обучать своих детей не только основным предметам, но и спорту, музыке и развивать другие таланты ученика.

В последние годы проблема второй смены остро стоит для жителей Демского района Уфы. Население этой части столицы растет, а вот с учебными местами — проблема. Здесь, по словам главы республики Рустэма Хамитова, 60% школьников учатся в первую смену, остальные 40% — во вторую. По статистике, в районе живут 7,5 тысяч детей школьного возраста, а места в учебных заведениях есть только для 4,5 тысяч. Вывод — нехватка трех тысяч школьных мест.

«Правительством Российской Федерации и Президентом поставлена задача – к 2025 году перевести все школы на территории страны в режим односменного обучения. Конечно, это требует значительных ресурсов — строительства новых объектов. У нас в республике 88% детей обучаются в первую смену. Но эта ситуация на сегодняшний день неравномерна от города к городу, от муниципалитета к муниципалитету. Самые сложные вопросы возникают, прежде всего, в городах, в частности, в Уфе», — отметил Рустэм Хамитов.

Напомним, недавно в Деме открыли школу №161, в которой места за партами заняли 1225 детей.

«Мы понимаем, что надо еще строить. Надо строить, может быть, две школы в Деме для того, чтобы полностью закрыть этот вопрос. Будем решать эту задачу до 2025 года. Время есть, но так долго мы не хотим затягивать. Нам надо быстрее решить этот вопрос», — подчеркнул глава региона.

До конца 2017 года в Уфе планируют открыть еще две школы: в микрорайоне «Колгуевский» и в селе Нагаево. Первая рассчитана на 550 мест, вторая – на 1250. Какие еще учреждения образования строятся в республике, можно посмотреть здесь.