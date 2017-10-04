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4 октября Среда

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Лилия Гумерова: «Не совсем верно называть курсы повышения квалификации курсами подготовки губернаторов»

ПОЛИТИКА

Лилия Гумерова: «Не совсем верно называть курсы повышения квалификации курсами подготовки губернаторов» Фото: ИА «Башинформ»

Лилия Гумерова: «Не совсем верно называть курсы повышения квалификации курсами подготовки губернаторов» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

«Российская академия народного хозяйства исторически занимается проведением курсов подготовки и переподготовки кадров. Я действительно там обучаюсь, и тут есть и депутаты, и сенаторы, и представители субъектов федерации, а также люди, занимающие не совсем высокие муниципальные должности. Наша группа не первая и не заключительная. Более того, обучение проходили и губернаторы», — заявила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«На мой взгляд, СМИ несколько перестарались, говоря о том, что все, кто проходит курсы, заменят нынешних губернаторов. Это повышение квалификации. Подобные курсы я проходила будучи вице-премьером республиканского правительства. Видимо, журналисты сделали такие выводы из-за того, что мой коллега Азаров, который тоже проходил курсы, получил назначение на должность главы региона», — сказала сенатор от Башкортостана.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко всегда отмечает, что учиться и проходить подобные курсы всегда полезно.

«Пройдя третий модуль я поняла, насколько это обучение разнообразно. В нем принимают участие политики, бизнесмены, спортсмены, лекторы из Сингапура и Новой Зеландии, яркие личности, например, Татьяна Тарасова. Это нормальный живой процесс обучения и повышения квалификации. Но говорить, что тут готовят губернаторов — это, несколько, придуманная история», — подчеркнула Лилия Гумерова.

Теги: кадровая политика
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