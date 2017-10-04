В УГНТУ прошел семинар на тему дополнительного профессионального образования Фото: пресс-служба УГНТУ







В УГНТУ прошел семинар на тему дополнительного профессионального образования Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете на базе Института дополнительного профессионального образования состоялся семинар-совещание «Роль и место дополнительного профессионального образования в развитии непрерывного образования и национальной системы профессиональных квалификаций».

В конференц-зале собрались представители восьми вузов, развивающих систему дополнительного профессионального образования и правительства Башкортостана.

Открыл мероприятие директор Института дополнительного профессионального образования УГНТУ Алексей Зац. В своем выступлении он обозначил цель и задачи семинара-совещания.

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Рамиль Бахтизин, приветствуя участников семинара-совещания, подчеркнул неслучайность выбора площадки данного мероприятия.

«Институт дополнительного профессионального образования нашего вуза является одним из ведущих в этом направлении в России и активно занимается международными вопросами. На сегодняшний день дополнительное образование является одним из основных компонентов траектории жизни каждого человека», — подчеркнул ректор.

Председатель совета ректоров вузов Башкортостана, ректор Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы Раиль Асадуллин в своем вступительном слове поблагодарил УГНТУ за организацию и проведение мероприятия, на котором собрались организации дополнительного образования системы СПО и ВПО.

«Нам необходим широкий обмен опытом. Я надеюсь, что этот семинар даст старт многим интересным проектам», — сказал он.

Участники мероприятия заслушали выступление заместителя председателя комиссии Министерства образования и науки России по развитию дополнительного профессионального образования, президента Союза ДПО Аниськиной «О приоритетах государственной политики в сфере дополнительного профессионального образования», где были обозначены первостепенные задачи в сфере дополнительного профессионального образования, нормативные акты и государственные программы, связанные с развитием ДПО и непрерывного профессионального образования. Она рассказала о развитии ДПО в системе среднего профессионального образования.

Член комиссии Министерства образования и науки России по развитию дополнительного профессионального образования, эксперт Рособрнадзора, начальник учебно-организационного отдела ИДПО УГНТУ Лалаева выступила с презентациями «Вопросы нормативного правового регулирования ДПО в условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», «Национальная система квалификаций. Формирование системы профессиональных стандартов. Независимая оценка квалификаций», «Разработка дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов», «Государственный надзор образовательной деятельности организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы. Типичные нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования».

Заключительным этапом семинара стал круглый стол «Региональная политика в области ДПО. Лучшие практики организации дополнительного профессионального образования в Республике Башкортостан».