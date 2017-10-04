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4 октября Среда

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В Уфе название каждой шестой улицы - уникальное

ОБЩЕСТВО

В Уфе название каждой шестой улицы - уникальное Фото: Андрей Старостин

В Уфе название каждой шестой улицы - уникальное Фото: Андрей Старостин

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Название каждой шестой улицы в Уфе — уникальное. Исследователи выяснили, что 238 улиц города носят названия, которые встречаются только в башкирской столице. Например, только в Уфе есть Правая Белая и Средняя Шелководная улицы. Стало известно также, что в Уфе любят другие города — улиц, названных в честь городов, здесь больше, чем в других местах. Например, Череповецкий проезд или Бакинская улица.

Всего, по данным сервиса «Яндекс.Карты», в столице Башкортостана насчитали 1296 улиц. По количеству улиц на одного жителя Уфа находится на девятом месте среди 15 городов-миллионников. Улицы здесь немного длиннее, чем в других городах, — в среднем 800 метров. По этому показателю Уфа занимает восьмое место.

Самая длинная улица Уфы, согласно «Яндекс.Картам», — Бирский тракт. Его длина составляет 10,8 километра. Самая короткая — улица Свидерского, 49 метров. Самым кривым оказался Магистральный переулок — он сильнее всего отклоняется от прямой линии. В Уфе довольно много извилистых улиц — по их количеству она занимает третье место среди всех городов-миллионников.

Теги: Уфа, улицы Уфы, Яндекс.Карты
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