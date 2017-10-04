«Литературная газета» посвятила несколько полос поэтам и писателям Башкортостана
УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
«Литературная газета» посвятила несколько полос поэтам и писателям Башкортостана. Их произведения представлены в рубрике «Многоязыкая лира России».
В спецпроект ЛГ вошли подборки стихов Сергея Янаки, в переводе на русский язык — Тамары Искандерии, Ларисы Абдуллиной, Тамары Ганиевой, проза Александра Шуралева, Леонида Соколова, Миляуши Кагармановой, Камиля Зиганшина. Также включен очерк о новом сборнике Александра Шуралева «Дар отавы».
Сочинения башкирских литераторов сопровождаются биографической справкой о каждом.