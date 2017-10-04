В Уфе в преддверии Дня республики пройдет праздник поэзии
УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Уфе в преддверии Дня республики пройдет праздник поэзии «Йәшә, Башҡортостан!» — «Живи, Башкортостан!». 7 октября все ведущие поэты республики соберутся в Малом зале ГКЗ «Башкортостан».
«Тема любви к Родине в поэзии нашей республики занимает одно из главных мест. С древних времен мастера слова собирали и объединяли народ, воспитывали чувство патриотизма, жили творчеством. Эта традиция продолжается и сейчас», — отметил председатель Союза писателей РБ Заки Алибаев.
В программе также предусмотрены выступления артистов республики.