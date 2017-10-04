Каждый третий работник Башкирии хотел уволиться сразу после отпуска - опрос Фото: Карина Камаева Каждый третий работник Башкирии хотел уволиться сразу после отпуска - опрос Фото: Карина Камаева

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане служба исследований HeadHunter опросила сотрудников организаций и выяснила, с каким настроением они возвращались после летнего отпуска.

Оказалось, что 32% опрошенных, имеющих постоянную работу, вернулись из летнего отпуска с желанием ее сменить. При этом никто из опрошенных не был откровенно недоволен проведенным отпуском. Почти половина (43%) заявили, что провели отпуск даже лучше, чем ожидалось.

Больше всего работающих жителей Башкирии этим летом отдыхали в России — 47% респондентов подтвердили, что в свой отпуск выбрали путешествие по стране. Улетели на отдых в другие страны 29%, а отдыхать дома на диване остались 3% жителей республики.

При этом заграничные поездки наиболее популярны среди специалистов начальных уровней и линейных управленцев. Топ-менеджмент предпочитает путешествия внутри страны. Более половины представителей высшего менеджмента провели свой летний отпуск на российских курортах или в туристических путешествиях по стране.

В разрезе профессиональных сфер, наибольшими поклонниками заграничных поездок стали представители медицинской и фармацевтической отраслей — 47%.

48% работников сферы управления персоналом предпочла отечественные курорты иностранным.

«Самыми недовольными возвращению на рабочее место были специалисты младшего уровня. Явно прослеживается прямо пропорциональная зависимость настроений по возвращении на работу и иерархического положения сотрудника. Так, 46% топ-менеджеров были рады вернуться на работу и снова встретиться с коллегами, среди менеджеров среднего звена количество довольных сократилось до 31%, а среди младших специалистов возвращению из отпуска обрадовались только 23% опрошенных, — сообщила руководитель пресс-службы HeadHunter Башкортостан Ольга Гибадуллина. — Если же говорить о гендерных различиях, то среди женщин оказалось больше довольных летним отпуском, чем среди мужчин. Мужчины заявили о том, что не могут расслабиться из-за постоянных мыслей о работе и обеспокоенности финансовыми тратами в совместных путешествиях. А женщины указывают, что в отпуске отдыхают не только от работы, но и от бытовых обязанностей».

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter в Башкортостане с 22 августа по 14 сентября 2017 года среди 4276 офисных сотрудников.