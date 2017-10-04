Правительство Башкирии увеличит штат противопожарной службы региона Фото: Олег Яровиков Правительство Башкирии увеличит штат противопожарной службы региона Фото: Олег Яровиков

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана приняло решение об увеличении штатной численности республиканской противопожарной службы.

Решено увеличить штатную численность аварийно-спасательной службы республики. Согласно распоряжению правительства, в состав подразделений службы дополнительно вводится 47 штатных единиц. Распределение дополнительной численности устанавливается в подразделениях ОП ППС Урман, Павловка, Кусимовский рудник, Инзер и Мустафино. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

На аварийно-спасательную службу Башкортостана возложены функции по организации и осуществлению профилактики пожаров, спасению людей и имущества при пожарах, оказанию первой помощи, организации и тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ. Такое решение позволит повысить безопасность населения, сократить время прибытия при пожарах, обеспечить быстрое оказание первой помощи, отметили в пресс-службе правительства региона.

Всего с начала этого года в Башкортостане зарегистрировано 2775 техногенных пожаров, в которых погибло 162 человека. Год назад — 187 человек. Спасено 2067 человек. Причиненный ущерб превысил 87 млн рублей.