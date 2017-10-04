УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Россия впервые за 50 лет примет международный конгресс пчеловодов в 2021 году в Уфе. Из всех федеральных СМИ об этом событии сообщило пока только ТАСС: «Международная федерация пчеловодческих ассоциаций "Апимондия" одобрила заявку России на проведение своего конгресса в 2021 году в Уфе. Об этом сообщила во вторник ТАСС главный специалист по связям с общественностью Конгресс-бюро Башкортостана Елена Арямнова. РФ примет мероприятие впервые за 50 лет, в 1971 году он проходил в Москве. "В ходе голосования в Стамбуле большинством голосов местом проведения конгресса в 2021 году выбрана Россия, город Уфа", — сказала она по телефону. Претендентами также были Дания, Сербия и Словения».

ТАСС же передало сообщение о том, что «В Уфе запустили первый в Поволжье сервис каршеринга», при этом «Глава Башкирии Рустэм Хамитов прокатился на одном из автомобилей и оценил значение сервиса для региона. "Уфа сегодня получает новую современную технологию. Это четвертая территория после Москвы, Петербурга и Краснодарского края, где реализуется проект, — сказал Хамитов журналистам. — Надеюсь, что технология каршеринга позволит снизить количество автомобилей на улицах Уфы. Кроме того, мне нравится то, что машину можно взять на короткое время, сделать дела и оставить ее там, где удобно. Экономия по сравнению с такси получается на 35-40, а в некоторых случаях и до 50%"».

А вот МИР 24 попытался отыскать черные пятна на снегу: «Первый снег парализовал Урал и Сибирь». Первый снег сегодня выпал и в столице Башкортостана — Уфе. «Для местных жителей это также стало полной неожиданностью. Раньше ноября там прихода зимы не ждали», считает канал.

«Интерфакс-Недвижимость» рассказывает, что Уфа намерена запустить проект по развитию скоростного транспорта. «Власти Башкирии в связи с невозможностью строительства метро в Уфе намерены запустить в городе скоростной пассажирский транспорт, сказал на пресс-завтраке во вторник председатель республиканского госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

В числе приоритетных проектов, уточнил Т.Мухаметьянов, рассматривается запуск скоростного трамвая — проект аналогичный, например, волгоградскому трамваю наземно-подземного типа. Основная задача — обеспечить безопасную и качественную беспересадочную перевозку пассажиров из Черниковки (северная часть города) до центра за 40 минут.

"Хотел бы обозначить поддержку со стороны министерства транспорта России, которое поддержало реализацию этого крупного инвестиционного проекта в городе Уфе. По их предложению мы, в том числе, рассматриваем возможность использования впервые в России беспилотного трамвая, если будет реализован подземный вариант строительства трамвая", — отметил председатель комитета».

ИА REGNUM восхищается чувашскими бегунами в обзоре «Сутки бегом: 58-летний чувашский бегун-экстремал выиграл марафон / Чем отличились на неделе чувашские легкоатлеты». Но далеко не везде победы достаются звездам чувашского спорта. «…в Чувашии прошла всероссийская спартакиада детей-инвалидов по зрению «Республика спорт», в которой приняли участие более 600 детей из 30 регионов страны, — сообщает ИА REGNUM. — Юные спортсмены разыграли 181 комплект медалей в лёгкой атлетике, плавании, дзюдо, мини-футболе и шахматах. Сильнейшей командой среди регионов стала сборная Москвы, затем идут Башкирия и Челябинская область». Сборная Чувашии заняла лишь 18-е место.

РИА «Новости» рассказывает о вопиющем случае в Учалинском районе «В Башкирии пенсионерку подозревают в поджоге машины шумного соседа», который с громко включенной музыкой ездил по селу на своей «девятке».

А вот в Уфе человек не только без «девятки», но и без определенного места жительства решил поправить дела в офисах микрозаймов. «Интерфакс-Россия» передает, что «Бомж ограбил три офиса микрозаймов в Уфе». Так, днем 1 октября «54-летний мужчина пришел в офис микрозаймов в Орджоникидзевском районе и, угрожая банкой якобы с кислотой, открыто похитил 9 тыс.рублей. "Набив карманы наличностью, он попытался скрыться, однако был задержан по ориентировке в одном из соседних дворов сотрудниками отдельного батальона оперативного реагирования полка ППС. У него изъяты банка с водой и денежные средства", — отмечено в пресс-релизе». Теперь, по крайней мере, на время место проживания у него появится.

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