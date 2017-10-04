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4 октября Среда

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Кинофорум «Золотая коллекция Госфильмофонда» в Уфе: кинопоказы, встречи со звездами кино, мультфестиваль

КУЛЬТУРА

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет кинофорум «Золотая коллекция Госфильмофонда». С 10 по 14 октября в кинотеатре «Родина» предусмотрена обширная программа, сообщили в Союзе кинематографистов республики.

10 октября запланирована творческая встреча с Сергеем Никоненко и показ фильма «Елки-палки».

11 октября — творческий вечер российского актера театра и кино Эвклида Кюрдзидиса.

12 октября — показ документальных фильмов «Рукописи Пушкина», «Из Нью-Йорка в Ясную поляну». Фильмы представит киновед Алиса Насретдинова.

13 октября будет дан старт киноакции «Госфильмофонд — детям», начнется мультфестиваль. Уфимцев приглашают на творческую встречу с режиссером, сценаристом Николаем Щербаковым. Будет показана приключенческая комедия «Кладоискатели».

14 октября киноакция «Госфильмофонд — детям» продолжится.

Организаторы форума — Правительство Российской Федерации, Госфильмофонд России, Союз кинематографистов Башкортостана, киностудия «Башкортостан».

Теги: кино
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