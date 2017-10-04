Кинофорум «Золотая коллекция Госфильмофонда» в Уфе: кинопоказы, встречи со звездами кино, мультфестиваль
УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Уфе пройдет кинофорум «Золотая коллекция Госфильмофонда». С 10 по 14 октября в кинотеатре «Родина» предусмотрена обширная программа, сообщили в Союзе кинематографистов республики.
10 октября запланирована творческая встреча с Сергеем Никоненко и показ фильма «Елки-палки».
11 октября — творческий вечер российского актера театра и кино Эвклида Кюрдзидиса.
12 октября — показ документальных фильмов «Рукописи Пушкина», «Из Нью-Йорка в Ясную поляну». Фильмы представит киновед Алиса Насретдинова.
13 октября будет дан старт киноакции «Госфильмофонд — детям», начнется мультфестиваль. Уфимцев приглашают на творческую встречу с режиссером, сценаристом Николаем Щербаковым. Будет показана приключенческая комедия «Кладоискатели».
14 октября киноакция «Госфильмофонд — детям» продолжится.
Организаторы форума — Правительство Российской Федерации, Госфильмофонд России, Союз кинематографистов Башкортостана, киностудия «Башкортостан».