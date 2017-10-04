УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

VII Международный фестиваль башкирской и татарской песни «Идель» объявил о приеме заявок. Фестиваль состоится в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан», 17 и 18 ноября. Принять участие в конкурсе могут студенты и выпускники творческих отделений вузов и ссузов, музыкальных школ. К участию в детских номинациях допускаются лица в возрасте от 7 до 16 лет (вне зависимости от музыкального образования), во взрослых – до 35 лет.

Как сообщила координатор фестиваля Диана Байтурина, заявки следует присылать на почту idelfestival@gmail.com. Форма заявки и вся подробная информация на сайте, группах ВКонтакте и Facebook. Заявки принимаются до 7 ноября.