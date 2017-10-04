Башкирский Союз журналистов удостоен награды за яркую презентацию медиапроектов и активную работу в Дагомысе Фото: сайт Союза журналистов РБ Башкирский Союз журналистов удостоен награды за яркую презентацию медиапроектов и активную работу в Дагомысе Фото: сайт Союза журналистов РБ

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Почти неделю Дагомыс по традиции встречал журналистов со всей России, и не только – здесь были представители СМИ из разных зарубежных стран. На фестиваль съехалось больше тысячи тружеников пера, сообщила консультант Союза журналистов РБ Мавлида Якупова. Было немало известных журналистов — Владимир Губарев, Николай Долгополов, Владимир Снегирев, Борис Резник, а также руководители электронных СМИ. Всех их объединяло одно – журналистская солидарность и единодушное стремление коллег – обсудить вместе профессиональные проблемы, обменяться опытом работы, да и просто пообщаться в неформальной обстановке на побережье Черного моря.

Дни до предела были насыщены мастер-классами, круглыми столами, презентациями СМИ различных регионов РФ, открытой трибуной, пресс-конференциями. В качестве докладчиков и экспертов выступали авторитетные политики, ученые, деятели культуры. Среди них руководители органов власти, ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, Европарламента.

Любопытно, что все дни для участников и гостей фестиваля работала «Юридическая гостиная», а также видеостудия «Клуба развития» для записи комментариев и обращений региональных издателей и журналистов, докладчиков и модераторов мероприятий фестиваля. Мероприятия «Информационного клуба развития: Стратегия России» также проходили на протяжении всех дней фестиваля. Сами темы этих встреч говорят уже за себя: «Экономика России, от отчаяния к надежде», «Жизнь без подделок», «Бюро журналистских расследований», «Разрушение системы распространения печатных СМИ как прямая угроза их существования».

Республика Башкортостан оказалась сразу же в числе приоритетных, и ее представителям уже в первый день открытия фестиваля предоставили слово. Краткая и яркая речь руководителя Агентства по печати РБ Бориса Мелкоедова нашла свое не менее блистательное продолжение уже на следующий день, где Борис Николаевич исполнил свой «коронный» номер — башкирскую песню «Уралым».

На площадке XXI фестиваля журналистов «Вся Россия» в Дагомысе прошла презентация Башкортостана. Председателю Союза журналистов Артуру Давлетбакову вручили диплом Союза журналистов России за подписью его председателя Всеволода Богданова за яркую презентацию медиапроектов региона и активную работу на площадках фестиваля.

«Много поучительного и познавательного узнали наши коллеги в «Дискуссионных клубах», которые вели именитые представители федеральных СМИ («АиФ» и «Независимая газета», «Литературная газета» и ИТАР-ТАСС). Одно дело – читать их публикации, видеть их по ТВ и совсем другое – слушать воочию и лично задавать интересующие вопросы, — рассказала Мавлида Якупова. — Прозвучало немало интересных выступлений об опыте лучших газет России и зарубежья, о точках пересечения НКО и СМИ, о межнациональной теме в российском информационном пространстве».

Каждый вечер гостям и участникам фестиваля предлагались лучшие отечественные фильмы, а также шел показ фильмов-призеров российского кино, проводились дискуссии о проблемах регионального ТВ. Любопытным было посмотреть презентации СМИ регионов РФ, а также увидеть их журналистские таланты».

Прозвучало и такое предложение, вызвавшее бурю оваций в зале – следующий фестиваль провести в Турции, куда вполне официально пригласил представитель этой страны.