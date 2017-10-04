УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфимском лимонарии собрали первый урожай карликовых розовых бананов. Они выращены из семян, привезенных в 2015 году из Пермского ботанического сада. У него розовое соцветие, в отличие от многих других видов бананов этот вид во взрослом состоянии обычно достигает довольно небольших размеров — не более 1,5 метра в высоту.

Во время цветения появляются множество миниатюрных розовых плодов по 7-9 штук в связке. При созревании банановая кожура лопается и раскрывается. И обнажается спелый плод.

Первые карликовые бананы в Уфимском лимонарии появились почти 10 лет назад. В 2010 году сотрудников порадовал редкий вид японского карликового банана. Растение долго осваивалось на новом месте и никак не хотело развиваться. Заведующая учебно-опытным хозяйством решила пересадить экзотического гостя из горшка в грунт под стеклом, и результат не заставил себя долго ждать: банан зацвел и дал 80 небольших плодов.

«Цветут бананы около месяца, — рассказала агентству «Башинформ» Фарида Садыкова. — Растение это совсем не похоже на привычную пальму с кистями крупных плодов, а специалисты вообще называют его травой».