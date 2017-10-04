Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.93 ↑

EUR 67.98 ↓

4 октября Среда

Уфа   °

В Уфе на неделю закрыли улицу Цюрупы

ОБЩЕСТВО

В Уфе на неделю закрыли улицу Цюрупы Фото: Башинформ

В Уфе на неделю закрыли улицу Цюрупы Фото: Башинформ

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе в связи с капитальным ремонтом дороги вводится ограничение движения на улице Цюрупы. В ближайшие дни дорожные службы приступают к устройству верхнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется ремонт асфальтового покрытия проезжей части.

По сообщению мэрии, с 8.00 часов 4 октября 2017 года до 21.00 часа 10 октября 2017 года поквартально будет перекрыто движение транспорта по улице Цюруры на участке от ул. Заки Валиди до ул. Революционная.

Работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.

Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться интерактивными сервисами, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

Теги: перекрытие дорог
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть