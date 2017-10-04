В Уфе на неделю закрыли улицу Цюрупы Фото: Башинформ В Уфе на неделю закрыли улицу Цюрупы Фото: Башинформ

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе в связи с капитальным ремонтом дороги вводится ограничение движения на улице Цюрупы. В ближайшие дни дорожные службы приступают к устройству верхнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» ведется ремонт асфальтового покрытия проезжей части.

По сообщению мэрии, с 8.00 часов 4 октября 2017 года до 21.00 часа 10 октября 2017 года поквартально будет перекрыто движение транспорта по улице Цюруры на участке от ул. Заки Валиди до ул. Революционная.

Работы будут выполняться при благоприятных погодных условиях.

Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться интерактивными сервисами, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.