УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Доля детей в структуре РФ населения впервые за 15 лет выросла до 18,3%. Численность детей до 15 лет в прошлом году увеличилась на 600 тыс. человек, что составило 2% прироста к 26,9 млн. Данные статистики анализируют «Известия».

Эксперты называют несколько причин такого роста детского населения, одна из которых – последствия низкой рождаемости в девяностые и начале нулевых.

Кроме того, большой прирост показывают республики Чечня, Тыва и Ингушетия, где традиционно высокие показатели рождаемости, к тому же простимулированные материнским капиталом. Кроме того, рост детского населения дают дети мигрантов.

Несмотря на рост доли детей, население России продолжает стареть – в том же 2016 году на пенсию вышел миллион человек.