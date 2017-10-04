Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.93 ↑

EUR 67.98 ↓

4 октября Среда

Уфа   °

В России стало больше детей, а на пенсию вышел миллион человек

ОБЩЕСТВО

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Доля детей в структуре РФ населения впервые за 15 лет выросла до 18,3%. Численность детей до 15 лет в прошлом году увеличилась на 600 тыс. человек, что составило 2% прироста к 26,9 млн. Данные статистики анализируют «Известия».

Эксперты называют несколько причин такого роста детского населения, одна из которых – последствия низкой рождаемости в девяностые и начале нулевых.

Кроме того, большой прирост показывают республики Чечня, Тыва и Ингушетия, где традиционно высокие показатели рождаемости, к тому же простимулированные материнским капиталом. Кроме того, рост детского населения дают дети мигрантов.

Несмотря на рост доли детей, население России продолжает стареть – в том же 2016 году на пенсию вышел миллион человек.

Теги: дети, демография
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть