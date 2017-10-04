УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Самаре сегодня, 4 октября, ожидается солнечная осенняя погода. По прогнозам синоптиков, возможна лишь небольшая облачность. Дождя в среду не будет.

Сейчас за окном шесть градусов тепла и небольшой ветер. Влажность составляет 76 процентов. При такой влажности и ветре температура на улице ощущается как три градуса со знаком плюс.

Днем в Самаре воздух прогреется до 8 тепла. Погода для осенних прогулок вполне комфортная.