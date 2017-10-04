В Казани в среду воздух прогреется до 7 градусов тепла. Дождей не будет Фото: Башинформ В Казани в среду воздух прогреется до 7 градусов тепла. Дождей не будет Фото: Башинформ

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Казани в среду, 4 октября, синоптики осадков не прогнозируют, так что зонт можно оставить дома. Сейчас в столице Татарстана 4 градуса тепла, влажность составляет 81 процент, поэтому зябко, и по ощущениям за окном всего ноль градусов.

Днем ожидается умеренный северный ветер до пяти метров в секунду. Воздух прогреется до 7 градусов тепла.