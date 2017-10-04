Центризбирком Башкирии назначил нового руководителя выборов в Стерлитамаке Фото: цик рб Центризбирком Башкирии назначил нового руководителя выборов в Стерлитамаке Фото: цик рб

УФА, 4 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Центризбирком Башкирии назначил Евгения Сизова членом территориальной избирательной комиссии Стерлитамака с правом решающего голоса. Решение об этом было принято на заседании под председательством главы ЦИК РБ Хайдара Валеева накануне. На этом же заседании члены Комиссии рассмотрели вопрос о назначении Евгения Сизова председателем территориальной избирательной комиссии города Стерлитамак Республики Башкортостан. После обсуждения и обмена мнениями его кандидатура получила единогласную поддержку членов Комиссии.