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УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Игроки баскетбольного клуба «Уфимец» провели мастер-класс для учащихся старших классов Лицея №107. Принять участие в открытом уроке баскетбольного клуба «Уфимец» в спортивном зале собралось более 30 школьников. Игроки столичной команды Павел Кречетов, Артем Седых, Владимир Минияхметов и Игорь Петров начали баскетбольный урок с разминки, затем показали мальчишкам и девчонкам основные баскетбольные упражнения, познакомили с дриблингом и ведением мяча и научили правильному броску в баскетбольную корзину.

В рамках мастер-класса поделились ребята с учащимися и личным опытом и секретом успеха, рассказали о развитии баскетбола в Башкортостане, ответили на интересующие вопросы. Завершилась встреча дружеской игрой в баскетбол, во время которой школьники продемонстрировали своим наставникам полученные знания.

«С удовольствием провели этот мастер-класс с ребятами, ведь подобные мероприятия важны для подрастающего поколения. Я и сам любил, когда в детстве к нам на уроки по физической культуре приходили спортсмены, и заряжали нас позитивным настроем, желанием развиваться, заниматься спортом. Поэтому при любой возможности стараюсь делиться своим опытом и знаниями с детьми», — поделился игрок БК «Уфимец» Павел Кречетов.

«Участвую в мастер-классе для уфимских школьников впервые. Баскетбольный урок с ребятами мне понравился, так как именно на таких встречах мы можем передать свой опыт детям, вкладываемся, так сказать, в будущие поколения нашей страны. Такими маленькими шажками мы и вносим свой личный вклад в развитие российского и башкирского баскетбола», — отметил Артем Седых.