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С нового года в Башкирии увеличится ежемесячное пособие на содержание приемного ребенка

ОБЩЕСТВО

С нового года в Башкирии увеличится ежемесячное пособие на содержание приемного ребенка Фото: Андрей Старостин

С нового года в Башкирии увеличится ежемесячное пособие на содержание приемного ребенка Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с 1 января 2018 года ежемесячное пособие на содержание детей, переданных на воспитание в приемную и патронатную семью, вознаграждение, причитающееся приемным и патронатным родителям, пособие на содержание детей, переданных под опеку и попечительство, увеличится на 16,3 процента. Проект закона РБ разработан Министерством образования РБ в целях усиления мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба Правительства РБ.

Последний раз указанные выплаты увеличивались с 1 января 2015 года на пять процентов. Расходы на реализацию закона в 2018 году составят 223,2 млн рублей. Эти средства уже заложены в будущий бюджет. Отметим, что размер пособий и денежных вознаграждений зависит от формы семейного устройства.

Теги: пособие по уходу за ребенком
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