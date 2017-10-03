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В Башкирии неработающие пенсионеры будут получать социальную доплату к пенсии

ОБЩЕСТВО

В Башкирии неработающие пенсионеры будут получать социальную доплату к пенсии Фото: Олег Яровиков

В Башкирии неработающие пенсионеры будут получать социальную доплату к пенсии Фото: Олег Яровиков

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии неработающие пенсионеры будут получать социальную доплату к пенсии, размер которой устанавливается в зависимости от величины прожиточного минимума пенсионера. Данные изменения предусмотрены проектом закона РБ «О внесении изменения в статью 4 Закона РБ «О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан». Законопроект на заседании Президиума Правительства региона представила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.

«Социальная доплата предоставляется неработающим пенсионерам, размер пенсии которых с учетом получаемых мер социальной поддержки ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Российской Федерации по месту его жительства или месту пребывания», – пояснила Ленара Иванова.

На 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера установлена в размере 8015 рублей. Законопроектом в соответствии с прогнозом показателей инфляции предполагается его увеличить в 2018 году до 8320 рублей. Выплата будет производиться Пенсионным фондом Российской Федерации за счет средств федерального бюджета. Количество получателей в республике социальной доплаты составляет около 138 тысяч пенсионеров.

Теги: законопроект
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