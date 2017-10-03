УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

6 октября в Уфе, Lifestyle центре «Башкирия» в рамках городского мероприятия «Молодежь – сердце республики!» пройдет ярмарка вакансий для молодежи, сообщает администрация столицы.

Будут представлены варианты постоянного и временного трудоустройства. Молодые люди смогут ознакомиться с базой вакансий и пообщаться с представителями предприятий и организаций города. Психолог Центра содействия занятости молодежи даст советы по построению эффективной профессиональной траектории, а юрист проконсультирует по вопросам трудоустройства, прав и гарантий на рабочих местах.

О своем участии работодатели могут сообщить по телефону 279-06-56, либо отправить заявку на адрес cszm@mail.ru. Мероприятие состоится с 16.00 до 18.00 часов.