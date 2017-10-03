«Уфа» поможет другим футбольным школам города в материальном и учебном плане
«Уфа» поможет другим футбольным школам города в материальном и учебном плане Фото: ФК "Уфа"
«Уфа» поможет другим футбольным школам города в материальном и учебном плане Фото: ФК "Уфа"
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Сегодня, 3 октября, в мэрии столицы Башкирии генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов подписал партнерское соглашение со всеми городскими футбольными школами.
«Они будут работать по единой методике, — уточнили в пресс-службе башкирского клуба. — Главный футбольный клуб Башкирии будет оказывать помощь в развитии материально-технической базы, и проводить обучение тренерского состава школ».
Таким образом, более 2,5 тысяч юных футболистов станут воспитанниками футбольной «Уфы».