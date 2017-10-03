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3 октября Вторник

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В Башкортостане пройдет Всероссийский исторический квест «1944.Дети Победы»

ОБЩЕСТВО

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ».

4 октября в Башкортостане состоится Всероссийский исторический квест «1944.Дети Победы». По легенде, его участникам предстоит отправиться в прошлое и взглянуть на Великую Отечественную войну глазами детей.

Сценарий проекта создан на основе достоверных исторических фактов и воспоминаний очевидцев. Пройти квест может любой желающий в возрасте от 14 лет. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф, а затем связаться с руководителем регионального отделения «Волонтеров Победы», — сообщили в Минмолодежи РБ.

Всероссийский исторический квест — новый формат изучения истории, предложенный Движением «Волонтеры Победы» в 2016 году. Участниками предыдущих игр стали более 230 тысяч человек со всех уголков страны. Организатор квеста — Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Исторического парка «Россия-Моя история» и Министерства молодежной политики и спорта Башкортостана.

Теги: исторический квест, волонтеры победы
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