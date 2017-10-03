Уфимские девушки-борцы вольного стиля завоевали призовые места на первенстве «Юность России»
Уфимские девушки-борцы вольного стиля завоевали призовые места на первенстве «Юность России» Фото: пресс-служба Минспорта РБ
Уфимские девушки-борцы вольного стиля завоевали призовые места на первенстве «Юность России» Фото: пресс-служба Минспорта РБ
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.
Воспитанницы уфимской спортивной школы №14 завоевали медали на первенстве физкультурно-спортивного объединения «Юность России» по вольной борьбе. Турнир проходил в Челябинске среди учащихся общеобразовательных организаций.
Лучшими в своих весовых категориях стали Диана Миннигулова (тренер Алиев Абубакар) и Юлия Шазиянова (тренер Ишмаков Артур). «Бронза» у Нураны Садыковой (тренер Алиев Абубакар), сообщается на сайте Минспорта РБ.