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3 октября Вторник

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Лилия Гумерова: «Пушкинский центр в Кишиневе - это точка притяжения Русского мира»

ПОЛИТИКА

Лилия Гумерова: «Пушкинский центр в Кишиневе - это точка притяжения Русского мира»

Фото: ИА «Башинформ»

Лилия Гумерова: «Пушкинский центр в Кишиневе - это точка притяжения Русского мира»

Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан Лилия Гумерова в рамках рабочей поездки в Молдову встретилась с руководителем Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе Михаилом Давыдовым. 3 октября они вместе посетили Пушкинский центр в Кишиневе.

Лилия Гумерова побывала в Пушкинской аудитории, которая включает в себя зал с фотовыставкой «Пушкинские места Молдавии», Пушкинский лекторий и раздел «Пушкиниана» в библиотеке РЦНК.

«Замечательно, когда наши соотечественники, проживающие в другой стране, имеют возможность прикоснуться к частичке Родины. Здесь созданы условия для приобщения детей, молодежи и старшего поколения к пушкинскому наследию, сохранению русского языка и культуры, духовного и историко-культурного наследия русских и русскоязычных граждан на молдавской земле», — отметила сенатор.

В Пушкинском центре также осуществляется научно-практическая помощь школьным пушкинским музеям, оказывается всемерная поддержка по созданию новых музеев в учебных заведениях Молдовы, носящих имя Александра Пушкина.

«Данная работа не только способствует проведению фестивалей, выставок и музыкально-литературных вечеров, но и помогает поддержанию творческих и деловых контактов со специалистами пушкинских музеев России», — подчеркнула парламентарий.

Лилия Гумерова и Михаил Давыдов обсудили текущую ситуацию в сфере образования, науки и культуры в Республике Молдова, обменялись мнениями по широкому кругу актуальных вопросов, в том числе по российско-молдавскому гуманитарному сотрудничеству.

Теги: международное сотрудничество
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