УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ»/.

Жители Уфы смогут принять участие и побороться за денежные призы в необычном шахматном турнире, который пройдёт 7 октября 2017 года в отеле Sheraton (ул.Цюрупы,7). Профессионалом быть вовсе не обязательно — достаточно любить и уметь играть в шахматы.

Это первый в России шахматный турнир среди инвесторов и трейдеров, который проводят одна из ведущих инвестиционных компаний страны «Открытие Брокер» и Ассоциация шахматных федераций. И хотя турнир организован, прежде всего, для трейдеров или инвесторов, главное — это желание играть, выигрывать и интересоваться сферой финансов.

Помимо Уфы, региональные этапы пройдут в других крупнейших городах страны. Победители всех отборочных туров отправятся в Москву для участия в финале, который состоится 17 декабря. Там финалисты смогут вновь побороться за денежные призы и познакомиться, а также поиграть с легендой шахматного спорта Анатолием Карповым.

Совокупный призовой фонд шахматного турнира превышает 1 млн рублей. Обладатель кубка «Открытие Брокер» выиграет 150 тыс рублей.

Мероприятия такого высокого уровня и масштаба для инвесторов не проводились не только в Уфе, но и в России. Участвовать в турнире могут и дети, однако им придётся состязаться со взрослыми игроками.

Для регистрации необходимо перейти на страницу шахматного турнира.

Подробная информация о шахматном турнире, его организаторах, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения и форма регистрации размещены на сайте «Открытие Брокер».